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США и Россия обсуждают Черное море в рамках мирного соглашения

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф с в интервью CBS News сообщил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине касаются как Запорожской атомной электростанции, так и доступа к Черному морю.

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