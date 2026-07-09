В Иркутской области водителям запретили выходить из машин, общаться между собой и обмениваться жестами в очередях на АЗС.
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В Иркутской области водителям запретили выходить из машин, общаться между собой и обмениваться жестами в очередях на АЗС.
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