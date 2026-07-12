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Гражданочка

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Жена мечтает о даче, но муж против: «Это еще одна работа»

Жена мечтает о даче, но муж против: «Это еще одна работа»— Дим, ну посмотри, какая красота! Домик небольшой, участок шесть соток, рядом речка, лес через дорогу… Детям там будет просто замечательно! Евдокия повернула к мужу экран телефона.

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