Жена мечтает о даче, но муж против: «Это еще одна работа»— Дим, ну посмотри, какая красота! Домик небольшой, участок шесть соток, рядом речка, лес через дорогу… Детям там будет просто замечательно! Евдокия повернула к мужу экран телефона.