Ким Дотком: слова Столтенберга об ударах по РФ могут привести к мировой войне

Немецко-финский бизнесмен Ким Дотком предупредил, что призывы генсека НАТО к снятию запретов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары западным оружием по территории России могут привести к мировой войне.
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