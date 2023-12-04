Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников

Министерство обороны считает нужным изменить "организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы", в том числе "с учетом опыта военной операции".
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