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Чемпион Европы и экс-защитник "Ювентуса" Бонуччи объявил о завершении карьеры

Чемпион Европы и экс-защитник "Ювентуса" Бонуччи объявил о завершении карьеры

Известный итальянский футболист Леонардо Бонуччи объявил о завершении своей спортивной карьеры. 37-летний защитник сделал соответствующее заявление в среду, 29 мая, посредством своей страницы в социальных сетях.

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