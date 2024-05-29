Чемпион Европы и экс-защитник "Ювентуса" Бонуччи объявил о завершении карьеры

Известный итальянский футболист Леонардо Бонуччи объявил о завершении своей спортивной карьеры. 37-летний защитник сделал соответствующее заявление в среду, 29 мая, посредством своей страницы в социальных сетях.
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