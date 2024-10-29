В Москве акробат хотел поджечь бар из-за потерянного телефона

Известный жонглер-акробат из Большого Московского цирка, участник шоу Ильи Авербуха и обладатель Гран-при на международном фестивале «Золотой Карл» пригрозил поджечь один из баров, в котором потерял свой мобильный телефон, сообщает сайт MK.