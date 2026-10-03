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ВС РФ за день уничтожили 244 украинских беспилотников

В течение дня, с 8:00 по 20:00 мск, средства ПВО уничтожили 244 украинских беспилотников над территориями регионов России и акваторией Черного и Азовского морей.

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