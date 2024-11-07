В Севастополе любители экстремальных путешествий отправились в горы несмотря на непогоду и влажные камни.
ЧП в горах
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В Севастополе любители экстремальных путешествий отправились в горы несмотря на непогоду и влажные камни.
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