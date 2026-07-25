Глава судейского департамента РФС Мажич поддержал решения Буланова в Суперкубке

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич поддержал решение главного арбитра матча за Суперкубок России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" не проводить жеребьевку перед пенальти.
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