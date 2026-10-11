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Мировое обозрение

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В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв

Главное в тезисах: Взрыв в Харькове: 11 октября в городе на востоке Украины прогремел взрыв, о котором сообщило местное издание «Общественное».

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