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Царьград

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  • Вад Кук
    Опять поймем и простим нужно снести всю эту блядскую власть и как обещал наш президент мочить в сортиреТеракт в "Крокусе...
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Кадыров предупредил своих бойцов о новых угрозах для России

Кадыров предупредил своих бойцов о новых угрозах для России

Глава Чечни призвал своих силовиков быть готовыми отразить любую угрозу во благо России.Рамзан Кадыров провёл совещание с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов Чеченской республики, и обратил их внимание на необходимости быть в состоянии постоянной боевой готовности.

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