Кадыров предупредил своих бойцов о новых угрозах для России

Глава Чечни призвал своих силовиков быть готовыми отразить любую угрозу во благо России.Рамзан Кадыров провёл совещание с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов Чеченской республики, и обратил их внимание на необходимости быть в состоянии постоянной боевой готовности.