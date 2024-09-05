Одну из школ Караганды дважды "заминировал" школьник

Как сообщается в Департаменте полиции, в отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.Школьник дважды анонимно сообщил ложную информацию о заложенных взрывных устройствах в учебном заведении, передает корреспондент ekaraganda.
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