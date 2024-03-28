Соцфонд назначил пенсии родным жертв теракта

Власти занимаются поддержкой семей погибших. Социальный фонд в беззавиятельном порядке назначил 38 пенсий по потере кормильца родственникам жертв трагедии в «Крокус Сити Холле», сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Коммерсант».
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