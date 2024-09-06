Успешное проведение Восточного экономического форума во Владивостоке свидетельствует о неспособности Запада своими санкциями сдержать развитие России и укрепление ею взаимовыгодных отношений с партнёрами по всему миру.
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