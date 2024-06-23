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Кирилла Метелева задержали за вымогательство у кандидата в губернаторы Петербурга Михайловой

Кирилла Метелева задержали за вымогательство у кандидата в губернаторы Петербурга Михайловой

Петербургский журналист, главред издания «Версия на Неве» и владелец «Конкретно.ру» Кирилл Метелев подозревается в вымогательстве за «блок на негатив» в отношении кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Марии Михайловой.

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