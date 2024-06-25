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Пушков: Премьер КНР отменил встречу с вице-канцлером ФРГ из-за слов о РФ

Пушков: Премьер КНР отменил встречу с вице-канцлером ФРГ из-за слов о РФ

Парламентарий Алексей Пушков проинформировал о том, что глава Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цян отказался от проведения переговорного процесса с вице-канцлером Федеративной Республики Германия Робертом Хабеком из-за того, что он призвал Пекин остановить торговое взаимодействие с Российской Федерацией.

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