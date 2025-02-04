У ВСУ — минус мост, гражданских гонят рыть окопы, а прорыв русских стал для боевиков неожиданностью Юлия СоколоваНа линии боевого соприкосновения российские войска демонстрируют уверенное продвижение, а украинские вооружённые силы несут серьёзные потери.
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