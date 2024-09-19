ВВС Израиля наносили удары по югу Ливана, а бронетехника ЦАХАЛ перемещается к северной границе

Так и не добившись за почти год активных боевых действий в секторе Газа окончательного разгрома палестинского движения сопротивления ХАМАС, Израиль, похоже, всерьез готовится к открытию второго фронта на севере страны.
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