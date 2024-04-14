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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Салат Красное море: крабовые палочки по-новому. Можно подавать даже на праздник в центр стола

Крабовые палочки редко бывают главным ингредиентом, но мы научились готовить их по-новому. Сделаем из крабовых палочек изумительно нежный салат Красное море: готовится он всего за 5-7 минут и получается настолько вкусным и ярким, что подавать его можно и на праздник в самый центр стола.

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