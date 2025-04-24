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Морпехи ВС России остались недовольны захваченной в приграничье БМП Bradley

Морпехи ВС России остались недовольны захваченной в приграничье БМП Bradley

Российские морпехи из 155-й бригады приступили к тестированию американской БМП М2 Bradley, которую захватили в Курской области в окрестностях Казачьей Локни после того, как по механику-водителю машины нанесли удар FPV-дроном.

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