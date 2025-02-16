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Орловские новости

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Бывший орловский депутат записал обращение к Бастрыкину

Бывший орловский депутат записал обращение к Бастрыкину

88-летний депутат первых двух созывов горсовета Юрий Малютин записал видеообращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором выразил свои опасения относительно сохранности исторического облика центра Орла.

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