Трамп: США тратят на оборону миллиарды, а Европа богатеет

США вынуждены тратить на оборону европейских государств миллиарды долларов вместо того, чтобы пустить их на поддержание собственной экономики, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, передает ТАСС.
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