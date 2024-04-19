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Трамп: США тратят на оборону миллиарды, а Европа богатеет

Трамп: США тратят на оборону миллиарды, а Европа богатеет

США вынуждены тратить на оборону европейских государств миллиарды долларов вместо того, чтобы пустить их на поддержание собственной экономики, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, передает ТАСС.

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