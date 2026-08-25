Китай не прекратит сотрудничество с Ираном из-за санкций США На сегодняшней пресс-конференции представитель МИД КНР Линь Цзянь предупредил, что Пекин сдел.
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Китай не прекратит сотрудничество с Ираном из-за санкций США На сегодняшней пресс-конференции представитель МИД КНР Линь Цзянь предупредил, что Пекин сдел.
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