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Один из лучших барменов мира живет в Петрозаводске

Семен Инюткин рассказал о своем участии в соревнованиях Moutai International Coctail Meister Competition в Китае Текст: Елена Малишевская В самом конце года в Китае на острове Хайнань в городе Санья состоялся международный конкурс барменов.

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