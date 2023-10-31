«Филадельфия» расстанется с Дэнни Грином. Клуб освобождает место в составе под обмен с участием Хардена

«Филадельфия» расстанется с защитником Дэнни Грином (36 лет, 198 см). «Сиксерс» освобождают место в составе под крупный обмен с участием Джеймса Хардена, в результате которого команду пополнят форварды Роберт Ковингтон, Николя Батюм, Маркус Моррис и Кеньон Мартин-младший.