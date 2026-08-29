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Новости Липецка

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Задонский суд Липецкой области приговорил к 6 месяцам за кражу

Задонский суд Липецкой области приговорил к 6 месяцам за кражу

Мужчина, ранее уже привлекавшийся к ответственности за аналогичное преступление, приговорён к 6 месяцам колонии и штрафу 12 тысяч рублей.

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