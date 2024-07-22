Можно ли мыть волосы ежедневно или это может их испортить?

Люди делятся на два лагеря: кто-то любит соленое, кто-то – сладкое, кто-то обожает море, а кому-то по душе горы, кто-то моет голову каждый день, а вторая половина может спокойно ходить несколько дней без помывки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии