#MNQ Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI_DL:MNQ1! Trading-Addicts we gonna wait for deep pullback to the support zone i use 1 to 1 rrr use it with your own risk .
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