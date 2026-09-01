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#MNQ

#MNQ

#MNQ Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI_DL:MNQ1! Trading-Addicts we gonna wait for deep pullback to the support zone i use 1 to 1 rrr use it with your own risk .

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