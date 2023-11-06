Кадры мощного огневого налёта спецназа ВДВ (ВИДЕО)

Мощный огневой налет в исполнении спецназа ВДВ — свежие кадры из зоны проведения СВО. Наши бойцы, обнаружив массовое скопление противника в лесополосе, приняли решение совершить мощный огневой налет на вражеские позиции имеющимися силами и средствами.
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