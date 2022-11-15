Опытное освобождено: Штаб ДНР доложил об обстановке

Населённый пункт Опытное на Авдеевском направлении освобождён. Об этом сообщили в штабе ДНР.На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное, говорится в сообщении штаба.