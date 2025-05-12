Сергей Глазьев: Маниакальное стремление Трампа «сделать Америку снова великой» может ускорить ее крах

«Редкоземельная» сделка с Украиной и торговая война не спасут США от банкротства Сергей Глазьев На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: picture alliance / Consolidated/) Объявление о заключении Трампом сделки по управлению украинскими природными ресурсами наводит на следующие размышления.