В Латгалии появились символы в поддержку России

Радикальные националисты находятся на грани истерики - опять русскоязычная Латгалия, как край голубых озер называют нацпатриоты, вышла "из-под контроля" - в регионе появились символы, поддерживающие Россию.
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