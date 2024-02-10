Генсек НАТО призвал Европу нарастить производство вооружений

БЕРЛИН (ИА Реалист). Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Европу увеличить производство вооружений, чтобы поддержать киевский режим и предотвратить «потенциально десятилетнюю конфронтацию» с Москвой.
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