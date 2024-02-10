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Генсек НАТО призвал Европу нарастить производство вооружений

Генсек НАТО призвал Европу нарастить производство вооружений

БЕРЛИН (ИА Реалист). Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Европу увеличить производство вооружений, чтобы поддержать киевский режим и предотвратить «потенциально десятилетнюю конфронтацию» с Москвой.

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