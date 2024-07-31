Активистка Тишкевич: оппозиция планировала удары дронами по Белоруссии

Оппозиционная активистка, вернувшаяся в Белоруссию из эмиграции, Ольга Тишкевич сообщила, что радикально настроенные белорусские оппозиционеры, находящиеся в Литве, готовили атаки с использованием беспилотников на свою родину.
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