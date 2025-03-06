Путин назначил Дарчиева послом России в США

Александр Дарчиев Фото: пресс-служба МИД РФ Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Дарчиева Чрезвычайным и Полномочным послом России в Соединенных Штатах и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне (по совместительству).