ЦГ: Зеленского не пустили в Стамбул, он будет ждать разрешения

Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу с российским лидером в Стамбуле. Ранее он настаивал на полном прекращении огня перед встречей, но теперь ему придется подождать, пока Владимир Путин будет готов к переговорам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии