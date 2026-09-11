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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У воспитанника «Зенита» Столбова первый гол в РПЛ. Форвард «Крыльев» забил победный мяч «Родине» на 88-й

« Крылья Советов » обыграли « Родину » в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ со счетом 2:1. Победный гол на 88-й минуте забил Кирилл Столбов .

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