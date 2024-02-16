Олег Солнцев: Давно зарёкся экономить на еде

Автор «НашПотребНадзора» на НТВ рассказал «ЗБ»о том, почему ему нравится жить в СВАО НашПотребНа дзор» — программа о том, как выбрать качественные продукты и не переплатить за них, как не попасться на уловки мошенников, предлагающих низкосортный товар.