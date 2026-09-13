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Министр строительства ФРГ поддержала сокращение жилищных пособий

Министр строительства ФРГ поддержала сокращение жилищных пособий

Запланированное сокращение жилищных пособий необходимо для экономии бюджетных средств, заявила федеральный министр строительства Германии Верена Хуберц 13 сентября в интервью газете Rheinische Post.

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