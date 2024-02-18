Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья получил землю в Орловской области

Региональное правительство закрепило на праве оперативного управления за БУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» недвижимое государственное имущество Орловской области.
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