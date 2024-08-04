Коррупционеры заговорили: Глобальная чистка в Минобороны вышла на новый уровень - масштабы потрясают

Искандер Это ж какой заскорузлой дурой нужно быть, чтобы в 2024м повторять "отмазки для пипла" по поводу художеств в Армии Пердюкова-табуреткина, одобренных белобилетником Митенькой-Айфончиком!

И Искандер Читаю комменты по поводу "чисток в Армии" и удивляюсь единодушию "дарагих расеян" в части "повесить/расстрелять - к стенке поставить. И куда ж подевались придурки, которые до сих пор верещат о "звэрррствах НКВД" в 37м с чисткой командного состава РККА? Почему не защищают сегодняшних "безвинных"? Или "это - другое"?