Фото: ЦарьградСегодня Глобальная чистка в Минобороны вышла на новый уровень. Преступники заговорили и начали сдавать своих подельников.
Коррупционеры заговорили: Глобальная чистка в Минобороны вышла на новый уровень - масштабы потрясают
Комментарии
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Искандер
Это ж какой заскорузлой дурой нужно быть, чтобы в 2024м повторять "отмазки для пипла" по поводу художеств в Армии Пердюкова-табуреткина, одобренных белобилетником Митенькой-Айфончиком!
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4 час.
И
Искандер
Читаю комменты по поводу "чисток в Армии" и удивляюсь единодушию "дарагих расеян" в части "повесить/расстрелять - к стенке поставить. И куда ж подевались придурки, которые до сих пор верещат о "звэрррствах НКВД" в 37м с чисткой командного состава РККА? Почему не защищают сегодняшних "безвинных"? Или "это - другое"?
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4 час.
Семен Демин
Все эти новости устарели. Когда посадят Шойгу и Шевцову? Только тогда можно говорить о борьбе с коррупцией.
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2 час.
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