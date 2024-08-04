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Коррупционеры заговорили: Глобальная чистка в Минобороны вышла на новый уровень - масштабы потрясают

Коррупционеры заговорили: Глобальная чистка в Минобороны вышла на новый уровень - масштабы потрясают

Фото: ЦарьградСегодня  Глобальная чистка в Минобороны вышла на новый уровень. Преступники заговорили и начали сдавать своих подельников.

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Комментарии
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Искандер
Это ж какой заскорузлой дурой нужно быть, чтобы в 2024м повторять &quot;отмазки для пипла&quot; по поводу художеств в Армии Пердюкова-табуреткина, одобренных белобилетником Митенькой-Айфончиком!
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4 час.
И
Искандер
Читаю комменты по поводу &quot;чисток в Армии&quot; и удивляюсь единодушию &quot;дарагих расеян&quot; в части &quot;повесить/расстрелять - к стенке поставить. И куда ж подевались придурки, которые до сих пор верещат о &quot;звэрррствах НКВД&quot; в 37м с чисткой командного состава РККА? Почему не защищают сегодняшних &quot;безвинных&quot;? Или &quot;это - другое&quot;?
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4 час.
Семен Демин
Все эти новости устарели. Когда посадят Шойгу и Шевцову?  Только тогда можно говорить о борьбе с коррупцией.
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2 час.

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