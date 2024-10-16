На Мадагаскаре обнаружили лягушек, чье кваканье напоминает пение птиц и звуки из «Звездного пути»

Современные биологические исследования выявляют и уточняют информацию о многих известных видах. Например, авторы недавних публикаций заметили у муравьиных маток способность съедать больное потомство и «перерабатывать» его, а у единственного в мире вида безлегочных лягушек нашли легкие.
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