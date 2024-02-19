В Совфеде предлагают вернуть в УК РФ сталинскую статью о саботаже

В Совете Федерации 19 февраля прошел круглый стол, на котором член комитета СФ по конституционному законодательству Ольга Ковитиди представила законопроект о введении в Уголовный кодекс (УК) ответственности за саботаж в период СВО .
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