Флавио Бриаторе: Alpine дала пять гонок Колапинто? Это не так!AlpineРуководитель Alpine Флавио Бриаторе опроверг информацию о том, что команда дала всего пять гонок Франко Колапинто, чтобы проявить себя на трассе.
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