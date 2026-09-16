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Сенат США заблокировал рассмотрение CLARITY Act

В Сенате США 15 сентября не смогли продвинуть CLARITY Act — законопроект, который должен установить единые правила регулирования американского криптовалютного рынка, сообщает The Wall Street Journal.

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