Из-за таких утеплителей за границей каждые 10 лет проверяют стены. Чем нужно утеплять дома?

Приветствую Вас, уважаемые гости и постоянные мои читатели! Несомненно, любой владелец будущего дома, начиная строительство, желает получить в итоге долговечный добротный дом, который не будет постоянно подкидывать неприятные сюрпризы.
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