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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аморим о 4:1 с «Сосьедадом»: «МЮ» немного показал будущее и решил проблемы настоящего. Мы можем доминировать в ЛЕ в плане физической подготовки»

«Манчестер Юнайтед» прошел «Реал Сосьедад» в 1/8 финала турнира (1:1, 4:1). «Неделя была насыщенной. Мы немного продемонстрировали будущее и разобрались с проблемами настоящего.

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