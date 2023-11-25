Арахамия: Заявление Путина о мирном договоре с Украиной — правда

Глава фракции партии «Слуга народа» украинского лидера Владимира Зеленского в Верховной Раде Украины Давид Арахамия подтвердил слова президента России Владимира Путина о проекте мирного договора с Украиной в марте 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии