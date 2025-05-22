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Царьград

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МД Медикал Груп инвестирует 8,5 млрд рублей в расширение сети клиник

МД Медикал Груп инвестирует 8,5 млрд рублей в расширение сети клиник

МКПАО "МД Медикал Груп" приобретает ООО "МЦ Эксперт" за 8,5 млрд рублей, расширяя сеть клиник "Мать и дитя" в 13 городах России.

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